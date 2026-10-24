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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 25 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले बजट से अधिक खर्च करने से बचें, पढ़ें 25 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 25 Oct 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 25 Oct 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 25 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार में बच्चों की खुशी के लिए कोई उपहार खरीदने या उनकी जरूरतों को पूरा करने की योजना बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझें और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।
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राजनीति, समाज सेवा या सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने या प्रतिष्ठा बढ़ने का अवसर मिल सकता है। जीवन में सुविधाएं बढ़ाने की इच्छा भी प्रबल हो सकती है। हालांकि, केवल उत्साह में आकर अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करना उचित नहीं होगा। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और भविष्य की जरूरतों के लिए भी धन बचाकर रखें। संतुलित सोच और सही योजना आपको उपलब्ध अवसरों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकती है।
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मुख्य बिंदु:
धन: आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
व्यापार: निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
परिवार: बच्चों की जरूरतों पर खर्च करने की योजना बनेगी।
सामाजिक जीवन: नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने की संभावना है।
सावधानी: बजट से अधिक खर्च करने से बचें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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