आज का राशिफल 25 अक्तूबर 2026: इन पांच राशि वालों के लिए कमाल का रहेगा दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

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मेष राशि

आज आप जोश और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन उत्साह बना रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर निवेश की योजना बन सकती है। किसी रिश्तेदार के प्रस्ताव पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और पूरी जांच के बाद ही फैसला लें। पिता के साथ मतभेद होने पर अपनी बात धैर्य से रखें। प्यार और समझदारी से बातचीत करने पर बिगड़ी स्थिति भी संभल सकती है।



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वृषभ राशि

आज भाग्य का साथ मिलने से रिश्तों में खुशियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ चल रही दूरियां कम करने का मौका मिलेगा। साथ घूमने या सुकून भरे पल बिताने की योजना बन सकती है। घर में अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। माता-पिता की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी बातों पर बहस करने से बचें। अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।



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मिथुन राशि

आज कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन कोई अच्छी खबर आपका मन खुश कर सकती है। लंबे समय से अधूरी इच्छा पूरी होने की संभावना है। काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। नए काम की शुरुआत और निवेश में जल्दबाजी न करें। हर फैसले के फायदे-नुकसान समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि आज की समझदारी भविष्य में लाभ दिला सकती है।



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कर्क राशि

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि आमदनी से अधिक व्यय हो सकता है। आर्थिक दबाव महसूस होने पर बजट बनाकर चलें। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मुश्किल काम आसान कर सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशें और मेहनत पर भरोसा रखें। नए लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन निजी बातें साझा करने में सावधानी बरतें। व्यापार में बड़ा बदलाव करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।



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