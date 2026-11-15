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आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकता है धन लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन

Mon, 16 Nov 2026 05:27 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:27 PM IST
सार

नए अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखना भी जरूरी होगा। आज आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सकारात्मक प्रगति होने से आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

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Aaj ka vrishchik rashifal 16 November 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातक अपने इरादों को आसानी से बदलते नहीं हैं। इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगलवार इनके लिए शुभ माना जाता है। ये किसी भी परिस्थिति को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अपने निजी जीवन को सीमित लोगों तक रखना पसंद करते हैं। जब किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं।
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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आर्थिक लाभ मिलने के मजबूत संकेत हैं और आपकी वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है। लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा करने में सफलता मिलने की संभावना है, जिससे मन को राहत मिलेगी। किसी कानूनी मामले को लेकर आप परेशान थे, तो किसी अनुभवी और सही व्यक्ति की सलाह मिलने से आगे का रास्ता साफ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, प्रतिभा और कार्यकुशलता से एक अलग पहचान बनेगी। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके प्रयासों को महत्व दे सकते हैं। यात्रा, टूरिज्म या ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। नए अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखना भी जरूरी होगा। आज आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सकारात्मक प्रगति होने से आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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