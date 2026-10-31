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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 1 November 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए भागदौड़ भरा हो सकता है दिन, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

Sun, 01 Nov 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:08 AM IST
सार

आज समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। आपके काम करने के तरीके, व्यवहार और अनुभव की सराहना हो सकती है।

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Aaj ka vrishchik rashifal 1 November 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। आपके काम करने के तरीके, व्यवहार और अनुभव की सराहना हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, इसलिए किसी अच्छे प्रस्ताव को बिना विचार किए नजरअंदाज न करें। सही समय पर उठाया गया कदम आपके भविष्य की दिशा बदलने में मदद कर सकता है। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों से जुड़े लोगों को कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि, लगातार प्रयास और उचित मार्गदर्शन से परिस्थितियों में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है। जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें।
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पारिवारिक जीवन में किसी नए सदस्य के आगमन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण हो जाएगा। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को अपने निर्णयों और बयानों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी कही हुई बातों का प्रभाव दूर तक जा सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही अपनी राय व्यक्त करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत पुरानी यादें ताजा कर सकती है। सरकारी कामों में कुछ देरी होने की संभावना है, इसलिए बार-बार परेशान होने के बजाय धैर्य के साथ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करते रहें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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