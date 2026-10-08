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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 9 October 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वाले साझेदारी में फैसला सोच-समझकर लें, पढ़ें 9 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 09 Oct 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 09 Oct 2026 05:02 AM IST
सार

आज आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित रहेगा। पूजा-पाठ करने या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से मानसिक सुकून मिलेगा।

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aaj ka vrishabha rashifal 9 October 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित रहेगा। पूजा-पाठ करने या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से मानसिक सुकून मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। किसी समारोह में सम्मान या उपहार मिलने से आपका उत्साह भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन राहत देने वाला हो सकता है और लंबे समय से परेशान कर रही किसी पुरानी समस्या में सुधार महसूस होगा।
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अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे बीते दिनों की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। खासकर साझेदारी के काम में जल्दबाजी न करें और जरूरी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। किसी भी समझौते पर सहमति देने से पहले भविष्य के परिणामों पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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मुख्य बिंदु: 
धार्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी।
सम्मान या उपहार मिलने के योग हैं।
पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
साझेदारी में फैसला सोच-समझकर लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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