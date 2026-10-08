आज का राशिफल: धनु राशि वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी, पढ़ें 9 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। किसी कार्यक्रम, आयोजन या सार्वजनिक गतिविधि में आपकी भागीदारी लोगों के बीच आपकी पहचान को मजबूत कर सकती है। आपके व्यवहार और काम की वजह से मान-सम्मान में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रह सकता है। आमदनी के नए साधन मिलने या कमाई बढ़ाने का कोई अवसर सामने आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि भाई-बहनों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है।ऐसी स्थिति में तुरंत जवाब देने के बजाय उनकी बात समझने का प्रयास करें।छोटी बात को प्रतिष्ठा का विषय बनाने से बचना आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। घर के छोटे बच्चों की कोई इच्छा आज आपके सामने आ सकती है। उनकी खुशी देखकर आप उनकी पसंद की चीज दिलाने या उनकी मांग पूरी करने का प्रयास करेंगे। परिवार के साथ हंसी-मजाक और बातचीत में समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। घरेलू माहौल में अपनापन और सकारात्मकता बनी रहेगी।सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी।मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं।आय के नए अवसर मिल सकते हैं।भाई-बहनों से बहस से बचें।परिवार के साथ सुखद समय बितेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।