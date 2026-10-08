फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 9 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, पढ़ें 9 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 09 Oct 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 09 Oct 2026 05:11 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य आपको उनसे बाहर निकलने में मदद करेंगे।

विज्ञापन
Aaj ka kumbh rashifal 9 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन


कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य आपको उनसे बाहर निकलने में मदद करेंगे। सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जहां नए लोगों से संपर्क भी बनेगा। कार्यक्षेत्र में हालांकि थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
विज्ञापन


किसी छोटी गलती या अधूरे काम के कारण वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए कोई भी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद उसे दोबारा जांचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह या रिश्ते से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। बात पक्की होने पर घर का माहौल उत्साह और खुशियों से भर जाएगा। इस दौरान परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं और इस खुशी में सभी को शामिल करें। निजी और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु: 
दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा।
सामाजिक संबंध मजबूत होंगे।
कार्यस्थल पर छोटी गलती से बचें।
वरिष्ठ अधिकारियों की बात ध्यान से सुनें।
परिवार में रिश्ते की बात पक्की हो सकती है।

12-18 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: पांच राशियों के लिए शुभ रहेगा सप्ताह, जानें बाकी राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
कुंभ राशि वालों के लिए शुभ और लाभप्रद रहेगा महीना, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed