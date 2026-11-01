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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 2 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को धन के मामले में रहना होगा सतर्क, खर्च बढ़ने के संकेत

Mon, 02 Nov 2026 05:11 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:11 AM IST
सार

दिन के व्यस्त हिस्से के बाद परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन, अपनों की बातचीत और कुछ सुकून भरे पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आज छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें और बेवजह की चिंता से खुद को दूर रखें।

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aaj ka vrishabha rashifal 2 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि वृषभ राशि के जातक धैर्यवान, मेहनती और व्यावहारिक स्वभाव के होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता, सुख-सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा पसंद होती है। ये किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करते हैं। हालांकि, कभी-कभी इनका जिद्दी स्वभाव इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए हीरा या ओपल शुभ माना जाता है।

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज आपकी समझदारी, मधुर वाणी और धैर्य आपको दूसरों के बीच खास पहचान दिला सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करेंगे, तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी बातों का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान भी बढ़ सकता है। हालांकि, परिवार में किसी छोटी-सी बात को लेकर तनाव पैदा होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में अपनी बात मनवाने की जिद करने के बजाय दूसरों के नजरिए को भी समझने का प्रयास करें। आपका शांत व्यवहार बिगड़ती बात को संभाल सकता है। आज किसी नई जगह जाने या अचानक कोई बड़ा निर्णय लेने के बजाय अपने वर्तमान कामों को व्यवस्थित करना अधिक फायदेमंद रहेगा। दिन के व्यस्त हिस्से के बाद परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन, अपनों की बातचीत और कुछ सुकून भरे पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आज छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें और बेवजह की चिंता से खुद को दूर रखें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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