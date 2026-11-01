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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 2 November 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों की बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, मेहनत से हासिल कर सकते हैं सफलता

Mon, 02 Nov 2026 05:34 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:34 AM IST
सार

सभी पहलुओं पर विचार करें और दूरगामी परिणामों को समझने के बाद ही आगे बढ़ें। शांत मन से लिया गया फैसला आपको भविष्य में अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता है। आज धैर्य और समझदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।

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Aaj ka makar rashifal 2 November 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि मकर राशि के जातक अनुशासित, कर्मठ और लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। ये सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। इनका स्वभाव व्यावहारिक होता है और ये बिना सोचे-समझे कोई कदम उठाना पसंद नहीं करते। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनिदेव हैं। शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन और परिश्रम का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए नीलम रत्न शुभ माना जाता है।

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने और भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेने की जरूरत होगी। कानूनी मामलों में कुछ अड़चनें या देरी सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखें और बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाएं। सही रणनीति और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से परिस्थितियों को संभालने में मदद मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलने से कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी और पढ़ाई को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यदि किसी विषय में लंबे समय से परेशानी हो रही है, तो संकोच करने के बजाय अपने शिक्षक से मदद लें। आज निजी या पेशेवर जीवन में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। ऐसे समय में केवल भावनाओं या दूसरों के दबाव में आकर निर्णय न लें। सभी पहलुओं पर विचार करें और दूरगामी परिणामों को समझने के बाद ही आगे बढ़ें। शांत मन से लिया गया फैसला आपको भविष्य में अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता है। आज धैर्य और समझदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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