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आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, मेहनत का मिलेगा पूरा फल

Mon, 02 Nov 2026 06:30 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 06:30 AM IST
सार

यदि आप लंबे समय से अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, तो अब अपनी आदतों पर ध्यान देने का समय है। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ी राहत दे सकती है। लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने की संभावना है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा। आज सहयोग की भावना और व्यावहारिक सोच आपको कई परेशानियों से बचा सकती है।

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Aaj ka vrishchik rashifal 2 November 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातक दृढ़ इच्छाशक्ति, गहरी सोच और रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, लेकिन जिनसे जुड़ते हैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल देव माने जाते हैं। मंगल साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। इस राशि के जातकों के लिए मूंगा रत्न शुभ माना जाता है।

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज का दिन आपको राहत देने के साथ-साथ अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ाने का अवसर भी दे सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई चुनौतीपूर्ण काम सामने आ सकता है, लेकिन आपकी टीम और कनिष्ठ कर्मचारियों का सहयोग मिलने से उसे पूरा करना आसान हो जाएगा। यदि आप दूसरों के अनुभव और सुझावों को महत्व देंगे, तो बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। किसी मुश्किल काम में सफलता मिलने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन में संतान की गतिविधियों और मित्रों की संगति पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बच्चों से खुलकर बातचीत करें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। आर्थिक मामलों में भी आज कुछ सुधार करने का अवसर मिलेगा। यदि आप लंबे समय से अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, तो अब अपनी आदतों पर ध्यान देने का समय है। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ी राहत दे सकती है। लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने की संभावना है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा। आज सहयोग की भावना और व्यावहारिक सोच आपको कई परेशानियों से बचा सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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