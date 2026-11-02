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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 3 November 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि के जातक खरीदारी में बजट का ध्यान रखें, पढ़ें 3 नवंबर का राशिफल

Tue, 03 Nov 2026 05:07 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 03 Nov 2026 05:07 AM IST
सार

Aaj Ka Tula Rashifal: आज का दिन आपके लिए नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं या मौजूदा कार्यक्षेत्र में तरक्की की उम्मीद कर रहे हैं, तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

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Aaj ka tula rashifal 3 November 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं या मौजूदा कार्यक्षेत्र में तरक्की की उम्मीद कर रहे हैं, तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज में नई जिम्मेदारी मिलने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में अपनी इच्छाओं और बजट के बीच संतुलन बनाकर चलें। आज किसी पसंदीदा चीज की खरीदारी करने का मन हो सकता है, लेकिन गैरजरूरी खर्चों से बचना बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए जीवनसाथी को कोई छोटा-सा उपहार दे सकते हैं या उनके लिए कुछ खास कर सकते हैं। आपका प्यार भरा व्यवहार रिश्ते में नई ताजगी लेकर आएगा। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से अटकी कोई महत्वपूर्ण डील या व्यावसायिक योजना आगे बढ़ सकती है। हालांकि, अपनी निजी योजनाओं और महत्वपूर्ण जानकारियों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें।
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आज के मुख्य संकेत:
करियर: नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी के अवसर मिल सकते हैं।
आर्थिक स्थिति: खरीदारी में बजट का ध्यान रखें।
प्रेम और परिवार: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे।
सेहत: दिनचर्या संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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