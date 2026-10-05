आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मेहनत का परिणाम मिल सकता है, पढ़ें 6 अक्तूबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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आज आपकी मेहनत और निरंतर प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या अधिकारी के साथ विचारों को लेकर हल्की तनातनी हो सकती है। ऐसे समय में अपनी बात रखने के साथ सामने वाले की बात सुनना भी जरूरी रहेगा। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है। संतान से किया कोई वादा आज पूरा करना पड़ सकता है। पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की ओर से नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।घर में पूजा-पाठ, धार्मिक कार्यक्रम या किसी शुभ आयोजन के कारण वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। आर्थिक मामलों में कोई उलझन थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है, लेकिन सही योजना से आप स्थिति को संभाल लेंगे। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें, खासकर पैसों से जुड़े मामलों में। दिन के अंत में परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।करियर: मेहनत का परिणाम मिल सकता है।परिवार: पिता से नई जिम्मेदारी मिल सकती है।धन: आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।रिश्ते: विवाद में शांत रहना बेहतर होगा।धार्मिक कार्य: पूजा-पाठ से मन को शांति मिलेगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।