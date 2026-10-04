आज का राशिफल: सिंह राशि वालों की चमक सकती है किस्मत, पढ़ें 5 अक्तूबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 04:33 AM IST
सार
हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। धन से जुड़ी थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभाल लेंगे।
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विस्तार
सिंह राशि
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सिंह राशि को राशि चक्र की पांचवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध अग्नि तत्व से है। इस राशि के जातक आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें सम्मान और अपनी पहचान बनाना पसंद होता है। अपने रिश्तों में ये दिल खोलकर प्यार और सहयोग देते हैं। हालांकि, कभी-कभी अधिक आत्मविश्वास की वजह से इनके स्वभाव में अहंकार की झलक भी दिखाई दे सकती है।
सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन कार्यक्षेत्र में किसी से हल्की बहस हो सकती है। ऐसे में शांत रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान से किया कोई वादा पूरा करने का अवसर आएगा, वहीं पिता की ओर से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन से सकारात्मक वातावरण बनेगा। हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। धन से जुड़ी थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभाल लेंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।