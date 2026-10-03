आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को सकारात्मक परिणाम मिलेगा, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन उत्साह और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में ऐसा काम मिल सकता है, जिसमें आपकी रुचि पहले से अधिक हो। मनपसंद जिम्मेदारी मिलने से काम करने का उत्साह बढ़ेगा और आपकी मेहनत का परिणाम भी दिखाई दे सकता है। नए लोगों से संपर्क बनना भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए पेशेवर संबंधों को गंभीरता से लें। हालांकि किसी की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटकने से बचें।कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें, लेकिन अनावश्यक विवाद से दूरी बनाए रखें। सरकारी विभाग से जुड़े किसी काम को लेकर यदि लंबे समय से चिंता चल रही है तो उसे टालने के बजाय समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। दस्तावेजों की कमी के कारण परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रह सकता है। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखेंगे तो समय और ऊर्जा दोनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे।मनपसंद काम मिलने के संकेतमेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगानए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैंसरकारी काम समय पर निपटाएंयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।