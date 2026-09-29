आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, पढ़ें 30 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज का दिन आपके लिए आर्थिक लाभ के साथ मानसिक संतोष भी लेकर आ सकता है। कारोबार में किए गए परिश्रम का अच्छा परिणाम मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्टि महसूस होगी। निवेश या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, हालांकि किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी जुटाना और सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन सुखद रहेगा।जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ समय बिताने से भावनात्मक सुकून मिलेगा और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य की शुरुआत या उससे जुड़ी चर्चा होने के संकेत भी हैं। आज आपको आर्थिक अवसरों के साथ निजी जीवन में भी सकारात्मक अनुभव मिल सकते हैं। हालांकि निवेश संबंधी फैसलों में भावनाओं के बजाय तथ्यों और परिस्थितियों को प्राथमिकता देना आपके लिए बेहतर रहेगा।कारोबार: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगाधन: आर्थिक स्थिति में संतोष रहेगानिवेश: सोच-समझकर निर्णय लेंप्रेम: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगीअविवाहित: खास व्यक्ति से मुलाकात संभवपरिवार: शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है

साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल



यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।