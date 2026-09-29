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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 30 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें, पढ़ें 30 सितंबर का राशिफल

Wed, 30 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 30 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

आज का दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन कार्यक्षेत्र और परिवार से जुड़ी कुछ छोटी चुनौतियां आपका ध्यान खींच सकती हैं। ऑफिस में किसी सहयोगी की नकारात्मक गतिविधि परेशानी का कारण बन सकती है।

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Aaj ka kumbh rashifal 30 September 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन कार्यक्षेत्र और परिवार से जुड़ी कुछ छोटी चुनौतियां आपका ध्यान खींच सकती हैं। ऑफिस में किसी सहयोगी की नकारात्मक गतिविधि परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में अपने काम और व्यवहार को लेकर सतर्क रहें और किसी भी अनावश्यक विवाद में पड़ने से बचें। बढ़ते खर्चों के कारण आर्थिक चिंता हो सकती है, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने बजट के अनुसार खर्च करने से आर्थिक दबाव कम किया जा सकता है। 
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संतान से जुड़ी कोई बात आपको थोड़ी चिंता दे सकती है, लेकिन स्थिति को शांतिपूर्वक समझने का प्रयास करें। अतीत में की गई किसी गलती का सच सामने आ सकता है। हालांकि इसे लेकर परेशान होने के बजाय उससे सीख लेकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह अनुभव भविष्य में सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। दिनचर्या, खानपान और आराम पर ध्यान देना जरूरी होगा।
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मुख्य बिंदु: 
करियर: सहकर्मी की गतिविधियों से सतर्क रहें
धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें
परिवार: संतान को लेकर चिंता हो सकती है
अतीत: पुरानी गलती से सीख लेने का अवसर
स्वास्थ्य: लापरवाही से बचें
सलाह: अनावश्यक विवादों से दूर रहें
 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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