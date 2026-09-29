आज का राशिफल: मीन राशि वालों का रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पढ़ें 30 सितंबर का राशिफल

मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आप ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक सोच से भरे रहेंगे। रचनात्मक और अच्छे कार्यों में आपका मन लगेगा तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी। कारोबार से जुड़ी लंबी अवधि की योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। लंबे समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे, उसमें गति आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत महसूस हो सकती है। सरकारी काम या किसी टेंडर से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना भी है, जिससे आपका उत्साह और बढ़ेगा।परिवार के किसी सदस्य को अचानक सरप्राइज देने की योजना बना सकते हैं। आपके इस छोटे से प्रयास से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपसी प्रेम और निकटता और गहरी होगी। आज आपकी सकारात्मक सोच कई कामों को आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। हालांकि उत्साह में कोई भी आर्थिक या कारोबारी निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेना बेहतर रहेगा।करियर: लंबी अवधि की योजनाओं में गति आएगीधन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता हैकारोबार: नई संभावनाएं बनेंगीसरकारी काम: अच्छी खबर मिलने की संभावनापरिवार: सरप्राइज से घर में खुशी आएगीरिश्ते: प्रेम और अपनापन बढ़ेगा

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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।