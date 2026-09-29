आज का राशिफल: धनु राशि वालों के काम में अच्छी प्रगति होगी, पढ़ें 30 सितंबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज का दिन आपके लिए सफलता, सुख और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें अच्छी प्रगति मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। किसी सम्मान, उपलब्धि या सफलता से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार से जुड़े लोगों की पुरानी उलझनें धीरे-धीरे कम होंगी और भविष्य की दिशा पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट नजर आएगी। किसी महत्वपूर्ण कारोबारी फैसले को लेकर भी आपको बेहतर समझ विकसित हो सकती है।विद्यार्थियों के लिए दिन राहत देने वाला रहेगा। पढ़ाई के दबाव में कमी आएगी और उनका मन पहले की तुलना में अधिक एकाग्रता के साथ अध्ययन में लगेगा। यदि आप लंबे समय से संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे थे तो आज उस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठ सकता है। परिवार का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा। आज मिले अवसरों का सही उपयोग करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने का प्रयास करें।करियर: काम में अच्छी प्रगति होगीसम्मान: उपलब्धि से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती हैकारोबार: पुरानी उलझनें कम होंगीविद्यार्थी: पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगीसंपत्ति: खरीदारी की दिशा में कदम बढ़ सकता हैआत्मविश्वास: सफलता से मनोबल बढ़ेगा



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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।