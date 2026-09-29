आज का राशिफल: किन राशि वालों को मिलेगी सफलता और किसे टेंशन, जानें 12 राशियों का हाल

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों को धन लाभ होता दिख रहा है। काम के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा। आज कोई मन की इच्छा पूरी होगी। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी मेहनत करेंगे। सेहत को लेकर छोटी-मोटी परेशानियों को भी नजरअंदाज न करें।

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वृषभ राशि

किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। किसी यात्रा पर आप जाएंगे। हालांकि, घर में किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत बताए जा रहे हैं।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोग आज कोई यात्रा की प्लानिंग करेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य के आने की खुशखबरी से वातावरण उत्साहपूर्ण हो सकता है। किसी चर्चा में आपके विचारों को सराहना मिलेगी। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों से प्रभावित हो सकते हैं।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। यदि लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो उससे जुड़ा काम आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला दोबारा सामने आ सकता है। इस दौरान आप बातचीत में शब्दों का विशेष ध्यान रखें।

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