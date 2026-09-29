आज का राशिफल: मकर राशि वाले आज बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें पढ़ें 30 सितंबर का राशिफल

मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि किसी काम को लेकर मन में लगातार संदेह बना हुआ है तो फिलहाल उस पर दोबारा विचार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। पिता की किसी बात से आपका मन आहत हो सकता है, लेकिन इसे लेकर ज्यादा चिंता न करें। समय के साथ परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं।आज किसी नए काम की योजना बनने के संकेत हैं। शुरुआत में यह योजना चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन आगे चलकर इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अनावश्यक विवादों से खुद को दूर रखना आपके लिए जरूरी होगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपका मन हल्का होगा और नए लोगों से बातचीत का मौका मिलेगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आगे आपके काम आ सकती है। आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें।निर्णय: बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करेंपरिवार: पिता की बात से मन दुखी हो सकता हैकरियर: नए काम की योजना बन सकती हैभविष्य: योजना से आगे चलकर लाभ मिल सकता हैसामाजिक जीवन: कार्यक्रम में शामिल होने का अवसरयात्रा: महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है





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