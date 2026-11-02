आज का राशिफल: सिंह राशि वालों के रिश्तों में नजदीकियां और आपसी समझ बढ़ेगी, पढ़ें 3 नवंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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आज आपको अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको हर चुनौती से निपटने में सहायता करेंगे। विदेश से जुड़े कारोबार या नौकरी करने वाले लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इससे भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ भावनाएं साझा करने और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक मामलों में भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप नया मकान या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो लोन और पैसों की व्यवस्था से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। निवेश, बजट और उपलब्ध विकल्पों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही कदम उठाएं। समझदारी से बनाई गई योजना भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।करियर: विदेश से जुड़े कामों में शुभ समाचार मिल सकता है।आर्थिक स्थिति: प्रॉपर्टी के लिए लोन संबंधी बातचीत आगे बढ़ेगी।प्रेम और परिवार: रिश्तों में नजदीकियां और आपसी समझ बढ़ेगी।सेहत: काम के बीच आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।