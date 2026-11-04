राशिफल 05 नवंबर: मकर और मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, धन और मान-सम्मान में हो सकती है वृद्धि

1 of 13 5 नवंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 05 November 2026: आज 5 नवंबर 2026, गुरुवार का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी हो सकता है। वहीं प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और नौकरी के लिहाज से भी आज का दिन कई महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। आज के इस दैनिक राशिफल में हम सभी 12 राशि के जातकों का भविष्यफल जानेंगे। आइए जानते हैं कि आज आपकी किस्मत के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, किन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है, कहां सावधानी बरतने की जरूरत है और आपका शुभ रंग, शुभ अंक तथा दिन कैसा रहने वाला है। पढ़ें अपना आज का राशिफल और बनाएं दिन को बेहतर।

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मेष राशि

आज आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि हर काम जल्दबाजी में करना जरूरी नहीं है। मेहनत के साथ सही रणनीति अपनाएंगे, तो कम समय में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और उधार के लेनदेन से दूरी बनाए रखें। पुराने समझौतों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना आपके हित में रहेगा। आमदनी बढ़ने के साथ खर्चों में भी इजाफा हो सकता है, इसलिए बजट पर नजर रखना जरूरी होगा। कामकाज की गति सामान्य रह सकती है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। अच्छी बात यह है कि आपकी सूझबूझ और स्पष्ट सोच कई उलझे हुए मामलों को सुलझाने में मदद करेगी। आज सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

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वृषभ राशि

आज दोस्तों और करीबियों के साथ समय बिताने के कई अच्छे मौके मिल सकते हैं। उनकी संगति से मन प्रसन्न रहेगा और आप रोजमर्रा की व्यस्तता से कुछ राहत महसूस करेंगे। हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर कोई चुनौती सामने आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी व्यावहारिक सोच और समझदारी आपको सही रास्ता दिखाएगी। कार्यक्षेत्र में समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि समय पर पूरे किए गए काम आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे। योग्य लोगों को करियर में आगे बढ़ने का कोई आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है। निजी रिश्तों में भी अपनापन बढ़ेगा और मित्रों का सहयोग आपको नई ऊर्जा देगा। आपकी कार्यक्षमता में सुधार होने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर भी मिल सकते हैं। बस, एक साथ बहुत सारे काम अपने हाथ में लेकर खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं।

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मिथुन राशि

आज आपका मन घर-परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़ी बातों में अधिक लगेगा। अपनों के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा और परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा भी प्रबल होगी। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने कामकाज को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना जरूरी होगा। यदि किसी करीबी रिश्ते में लंबे समय से खटास बनी हुई है, तो आज बातचीत के जरिए उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। परिवार के किसी पुराने मुद्दे या पैतृक संपत्ति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन बातचीत को बहस में न बदलने दें। आपकी प्रबंधन क्षमता और सक्रियता आज अच्छी रहेगी। दूसरों की भावनाओं को समझते हुए लिए गए फैसले रिश्तों में मधुरता बनाए रखेंगे और कार्यक्षेत्र में भी आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं।

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