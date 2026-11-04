5 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 04 Nov 2026 07:43 PM IST
सार
5 November Ka Panchang: 05 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में है, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 05 November 2026 : गुरुवार, 05 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जा जाता है। इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और वैधृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 05 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 05 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:39
सूर्यास्त का समय- 17:29
चन्द्रोदय- 02:42
चन्द्रास्त- 15:05
आज का अशुभ मुहूर्त - 05 नवंबर 2026
गुलिक काल: 09:22 − 10:43
राहुकाल: 13:25 − 14:46
यमगण्ड: 06:39 − 08:01
05 नवंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:38 - 08:00
रोग - 08:00 - 09:21
उद्वेग- 09:21 - 10:42
चर- 10:42 - 12:03
लाभ- 12:03 - 13:24
अमृत -13:24 - 14:46
काल -14:46 - 16:07
शुभ- 16:07 - 17:28
05 नवंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत- 17:28 - 19:07
चर - 19:07 - 20:46
रोग - 20:46 - 22:25
काल - 22:25 - 00:04, 6 नवंबर
लाभ - 00:04 - 01:42, 6 नवंबर
उद्वेग-01:42 - 03:21, 6 नवंबर
शुभ- 03:21 - 05:00, 6 नवंबर
अमृत- 05:00 - 06:39, 6 नवंबर
2027 में मेष सहित इन राशि के लोगों पर होगी शनि की नजर, बिजनेस-नौकरी में लापरवाही पड़ेगी भारी
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आज का पंचांग- 05 नवंबर 2026
|तिथि
|एकादशी
|10:37 तक
|नक्षत्र
|उत्तर फाल्गुनी
|27:52 तक
|प्रथम करण
|बालवा
|10:37 तक
|द्वितीय करण
|कौवाला
|22:33 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|गुरुवार
|योग
|वैधृति
|29:00 तक
|सूर्योदय
|06:39
|सूर्यास्त
|17:29
|चंद्रमा
|सिंह राशि में
|राहुकाल
|13:25 − 14:46
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:26
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 05 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:39
सूर्यास्त का समय- 17:29
चन्द्रोदय- 02:42
चन्द्रास्त- 15:05
आज का अशुभ मुहूर्त - 05 नवंबर 2026
गुलिक काल: 09:22 − 10:43
राहुकाल: 13:25 − 14:46
यमगण्ड: 06:39 − 08:01
05 नवंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:38 - 08:00
रोग - 08:00 - 09:21
उद्वेग- 09:21 - 10:42
चर- 10:42 - 12:03
लाभ- 12:03 - 13:24
अमृत -13:24 - 14:46
काल -14:46 - 16:07
शुभ- 16:07 - 17:28
05 नवंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत- 17:28 - 19:07
चर - 19:07 - 20:46
रोग - 20:46 - 22:25
काल - 22:25 - 00:04, 6 नवंबर
लाभ - 00:04 - 01:42, 6 नवंबर
उद्वेग-01:42 - 03:21, 6 नवंबर
शुभ- 03:21 - 05:00, 6 नवंबर
अमृत- 05:00 - 06:39, 6 नवंबर
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