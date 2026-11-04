5 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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गुरुवार, 05 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जा जाता है। इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनीनक्षत्र और वैधृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 05 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।