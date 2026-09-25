आज का राशिफल: सिंह राशि वाले फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें।

काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें।

वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

पुराने कर्ज को कम करने में प्रगति हो सकती है।

आज किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। सोच-विचार किए बिना उठाया गया कोई कदम आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ काम उम्मीद के मुताबिक तेजी से पूरे नहीं होंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें। काम को टालने की आदत आज नुकसान पहुंचा सकती है। कोशिश करें कि जरूरी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर लें। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे और किसी जटिल काम को पूरा करने में सहयोग भी प्राप्त होगा।वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और यात्रा के दौरान जल्दबाजी न करें। आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा। पुराने कर्ज या आर्थिक जिम्मेदारियों को कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उनकी बात ध्यान से सुनें। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से स्थिति संभाली जा सकती है। किसी पुराने मित्र से संपर्क होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी।



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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।