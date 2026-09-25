आज का राशिफल: मकर राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल
आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य हर स्थिति को संभालने में मदद करेंगे। अतीत से जुड़ी कोई बात अचानक सामने आ सकती है, जिससे कुछ समय के लिए असहजता महसूस होगी।
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य हर स्थिति को संभालने में मदद करेंगे। अतीत से जुड़ी कोई बात अचानक सामने आ सकती है, जिससे कुछ समय के लिए असहजता महसूस होगी। हालांकि परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा और आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। नई जिम्मेदारी मिलने या नौकरी से जुड़ा कोई अवसर सामने आने की संभावना है। यदि आप लंबे समय से बदलाव की तलाश में हैं तो किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने का मौका मिल सकता है।
कारोबारियों को भी काम से जुड़े फैसलों में सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति की बात या सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी पर तुरंत भरोसा करने से बचें। अफवाहों के बजाय तथ्यों की जांच करके ही कोई निर्णय लें। शाम को परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा।
मुख्य बिंदु:
- करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
- परिवार का सहयोग मिलेगा।
- पेट से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
- अफवाहों पर भरोसा करने से बचें।
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