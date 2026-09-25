आज का राशिफल: धनु राशि वाले सेहत और खानपान का विशेष ध्यान रखें, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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सेहत और खानपान का विशेष ध्यान रखें।

नई योजना या प्रोजेक्ट पर काम बढ़ेगा।

आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशेंगे।

संतान की पढ़ाई से जुड़ी समस्या सुलझ सकती है।



आज अपनी सेहत को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के बीच पर्याप्त आराम लें और खानपान में किसी तरह की लापरवाही न करें। मौसम में बदलाव का असर शरीर पर महसूस हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने की कोशिश करें। दूसरी ओर, कामकाज के लिहाज से दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। किसी नई योजना या प्रोजेक्ट को लेकर आपकी रुचि बढ़ेगी और आप भविष्य की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है।कारोबारियों के लिए भी विस्तार से जुड़ी योजना बनाने का समय है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने की इच्छा रहेगी और कुछ नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से बचें। संतान की पढ़ाई से जुड़ी कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन बातचीत और समझदारी से उसे आसानी से सुलझाया जा सकेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दिन के अंत में आराम और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक थकान कम होगी।



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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।