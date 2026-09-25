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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 26 September 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वाले सेहत और खानपान का विशेष ध्यान रखें, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल

Sat, 26 Sep 2026 05:09 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 26 Sep 2026 05:09 AM IST
सार

आज अपनी सेहत को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के बीच पर्याप्त आराम लें और खानपान में किसी तरह की लापरवाही न करें।

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Aaj ka dhanu rashifal 26 September 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज अपनी सेहत को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के बीच पर्याप्त आराम लें और खानपान में किसी तरह की लापरवाही न करें। मौसम में बदलाव का असर शरीर पर महसूस हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने की कोशिश करें। दूसरी ओर, कामकाज के लिहाज से दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। किसी नई योजना या प्रोजेक्ट को लेकर आपकी रुचि बढ़ेगी और आप भविष्य की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। 
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कारोबारियों के लिए भी विस्तार से जुड़ी योजना बनाने का समय है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने की इच्छा रहेगी और कुछ नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से बचें। संतान की पढ़ाई से जुड़ी कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन बातचीत और समझदारी से उसे आसानी से सुलझाया जा सकेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दिन के अंत में आराम और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक थकान कम होगी।
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मुख्य बिंदु: 

  • सेहत और खानपान का विशेष ध्यान रखें।
  • नई योजना या प्रोजेक्ट पर काम बढ़ेगा।
  • आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशेंगे।
  • संतान की पढ़ाई से जुड़ी समस्या सुलझ सकती है।
     


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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