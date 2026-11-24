सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा और मनचाहा लाभ मिलने की अच्छी संभावना है। कार्यक्षेत्र या कारोबार में किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। हालांकि, सफलता और व्यस्तता के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन और नियमित पढ़ाई बनाए रखना जरूरी होगा। कुछ लोग आपके अच्छे व्यवहार या मदद करने की भावना को गलत समझ सकते हैं, लेकिन दूसरों की राय को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। पूजा-पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा और किसी महत्वपूर्ण मामले में उनकी सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक परेशानियां भी धीरे-धीरे कम होने के संकेत हैं। आज अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और संतुलित दिनचर्या बनाए रखने का प्रयास करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।