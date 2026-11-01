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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 2 November 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वाले आत्मविश्वास से जीतेंगे हर चुनौती, कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान

Mon, 02 Nov 2026 05:16 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:16 AM IST
सार

दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की ओर से ऐसी खबर मिल सकती है, जिससे थोड़ी निराशा हो। ऐसे समय में भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी बात समझें। मामा पक्ष से धन लाभ मिलने के संकेत भी हैं। आज अपने काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे, तो दिन कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है।

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Aaj ka singh rashifal 2 November 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। इन्हें अपनी अलग पहचान बनाना और दूसरों के बीच सम्मान हासिल करना पसंद होता है। ये जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहते हैं और अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं। हालांकि, कभी-कभी आत्मसम्मान की भावना अधिक होने से ये दूसरों की बातों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्य को आत्मबल, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए माणिक्य रत्न शुभ माना जाता है।

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आपके सामने आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा साबित करने के कई अवसर आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी और पहले बनाई गई योजनाओं से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी तैयारी करने का अच्छा समय है। हालांकि, सफलता पाने की जल्दी में किसी भी कदम को जल्दबाजी में न उठाएं। धैर्य और सही रणनीति आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगे। प्रेम जीवन के लिहाज से दिन दिलचस्प हो सकता है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होने की संभावना है, जबकि पहले से प्रेम संबंध में रहने वालों को अपने रिश्ते में विश्वास और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की ओर से ऐसी खबर मिल सकती है, जिससे थोड़ी निराशा हो। ऐसे समय में भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी बात समझें। मामा पक्ष से धन लाभ मिलने के संकेत भी हैं। आज अपने काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे, तो दिन कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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