आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मिल सकता है भाग्य का साथ, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 15 Nov 2026 05:00 AM IST
सार
घर या वाहन खरीदने की दिशा में भी आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो कई महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता खुल सकता है।
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विस्तार
सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल
सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने अधूरे कामों को पूरा करने में जुटे रहेंगे। आपकी मेहनत और सक्रियता अच्छे परिणाम दिला सकती है। कारोबार में किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी शुरू करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि, किसी भी साझेदारी को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर लें।
संतान की सफलता या उपलब्धि से आपका मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी बड़े जोखिम में पैसा लगाने से बचें। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। घर या वाहन खरीदने की दिशा में भी आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो कई महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता खुल सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने अधूरे कामों को पूरा करने में जुटे रहेंगे। आपकी मेहनत और सक्रियता अच्छे परिणाम दिला सकती है। कारोबार में किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी शुरू करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि, किसी भी साझेदारी को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर लें।
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संतान की सफलता या उपलब्धि से आपका मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी बड़े जोखिम में पैसा लगाने से बचें। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। घर या वाहन खरीदने की दिशा में भी आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो कई महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता खुल सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।