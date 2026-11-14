आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मिल सकता है भाग्य का साथ, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल

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आज आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने अधूरे कामों को पूरा करने में जुटे रहेंगे। आपकी मेहनत और सक्रियता अच्छे परिणाम दिला सकती है। कारोबार में किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी शुरू करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि, किसी भी साझेदारी को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर लें।संतान की सफलता या उपलब्धि से आपका मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी बड़े जोखिम में पैसा लगाने से बचें। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। घर या वाहन खरीदने की दिशा में भी आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो कई महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता खुल सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।