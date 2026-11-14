आज का राशिफल: कर्क राशि वाले लेन-देन के मामलों से दूर रहें, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 15 Nov 2026 04:57 AM IST
सार
परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करें। मां के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर गलतफहमी होने की आशंका है।
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विस्तार
कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
आज का दिन खुशियों, मनोरंजन और अपनों के साथ बिताए जाने वाले खूबसूरत पलों से भरा रह सकता है। दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने, बातचीत करने और मौज-मस्ती करने के कई अवसर मिल सकते हैं। इससे मन हल्का होगा और रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत मिलेगी। हालांकि, प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए काफी मददगार साबित होगा।
परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करें। मां के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर गलतफहमी होने की आशंका है। उनकी भावनाओं को समझें और बात को बहस तक पहुंचने से पहले ही प्यार से सुलझा लें। आज परिवार में संतुलन और आपसी समझ बनाए रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
आज का दिन खुशियों, मनोरंजन और अपनों के साथ बिताए जाने वाले खूबसूरत पलों से भरा रह सकता है। दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने, बातचीत करने और मौज-मस्ती करने के कई अवसर मिल सकते हैं। इससे मन हल्का होगा और रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत मिलेगी। हालांकि, प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए काफी मददगार साबित होगा।
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परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करें। मां के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर गलतफहमी होने की आशंका है। उनकी भावनाओं को समझें और बात को बहस तक पहुंचने से पहले ही प्यार से सुलझा लें। आज परिवार में संतुलन और आपसी समझ बनाए रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।