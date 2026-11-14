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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 15 November 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों की मन की उलझनें होंगी खत्म, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल

Sun, 15 Nov 2026 04:29 AM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 15 Nov 2026 04:29 AM IST
सार

किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा।

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Aaj ka meen rashifal 15 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल
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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए अनुकूल और संतोषजनक रह सकता है। कामकाज में सुधार होने से मन हल्का रहेगा और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा।
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मन में चल रही किसी उलझन या चिंता को साझा करने से भावनात्मक राहत मिल सकती है और आपसी समझ बेहतर होगी। हालांकि, संतान के करियर या भविष्य से जुड़ी किसी बात को लेकर थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। घर की मरम्मत, सजावट या रिनोवेशन की योजना भी बन सकती है। इससे घर का वातावरण बेहतर होगा, लेकिन साथ ही खर्चों में बढ़ोतरी भी संभव है। इसलिए बजट का ध्यान रखते हुए ही काम आगे बढ़ाएं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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