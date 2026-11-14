आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को धन के मामले में रहना होगा सतर्क, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 15 Nov 2026 04:50 AM IST
सार
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है, लेकिन हर काम में सावधानी और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा।
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विस्तार
वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल
वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope)
आज आपका मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं और लोग आपकी कार्यशैली तथा व्यवहार की सराहना कर सकते हैं। किसी खास सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी मौजूदगी आपको अलग पहचान दिला सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और यदि पिछले कुछ समय से कोई दूरी या मनमुटाव बना हुआ था, तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा।
आपसी बातचीत से संबंधों में फिर से नजदीकी और विश्वास बढ़ सकता है। कुल मिलाकर दिन सुखद और उत्साहपूर्ण रहेगा। हालांकि, सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगा। बाहर का तला-भुना, ज्यादा मसालेदार या असंतुलित भोजन करने से बचें। खानपान पर ध्यान देंगे तो दिन का आनंद बेहतर तरीके से ले पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपका मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं और लोग आपकी कार्यशैली तथा व्यवहार की सराहना कर सकते हैं। किसी खास सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी मौजूदगी आपको अलग पहचान दिला सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और यदि पिछले कुछ समय से कोई दूरी या मनमुटाव बना हुआ था, तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा।
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आपसी बातचीत से संबंधों में फिर से नजदीकी और विश्वास बढ़ सकता है। कुल मिलाकर दिन सुखद और उत्साहपूर्ण रहेगा। हालांकि, सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगा। बाहर का तला-भुना, ज्यादा मसालेदार या असंतुलित भोजन करने से बचें। खानपान पर ध्यान देंगे तो दिन का आनंद बेहतर तरीके से ले पाएंगे।
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