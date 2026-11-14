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आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल

Sun, 15 Nov 2026 04:54 AM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 15 Nov 2026 04:54 AM IST
सार

आज सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। यदि पहले से कोई परेशानी चल रही है, तो उसके दोबारा उभरने की आशंका है। इसलिए समय रहते अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। कामकाज में छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। किसी की नकारात्मक बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने के बजाय अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें। दोस्त आपका साथ देंगे और जरूरत पड़ने पर सहयोग के लिए आगे आएंगे। हालांकि, कोई करीबी व्यक्ति अपने व्यवहार से आपको परेशान कर सकता है, इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।
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अच्छी बात यह है कि लंबे समय से मन में दबी कोई इच्छा पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे मन में खुशी और संतोष का भाव रहेगा। परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो दिन के सकारात्मक पक्ष आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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