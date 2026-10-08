9 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 08 Oct 2026 07:13 PM IST
सार
9 October Ka Panchang: 9 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 9 October : शुक्रवार, 9 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्मा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 09 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:31
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 9 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:22
सूर्यास्त का समय- 17:54
चन्द्रोदय- 04:49
चन्द्रास्त- 17:03
आज का अशुभ मुहूर्त - 9 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 07:48 − 09:15
राहुकाल: 10:41 − 12:08
यमगण्ड: 06:17 − 07:44
9 अक्तूबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर - 06:21 - 07:47
लाभ- 07:47 - 09:14
अमृत - 09:14 - 10:40
काल - 10:40 - 12:07
शुभ- 12:07 - 13:33
रोग - 13:33 - 15:00
उद्वेग -15:00 - 16:26
चर - 16:26 - 17:53
9 अक्तूबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 17:53 - 19:27
काल - 19:27 - 21:00
लाभ - 21:00 - 22:34
उद्वेग - 22:34 - 00:07, 10 अक्तूबर
शुभ- 00:07 - 01:41, 10 अक्तूबर
अमृत- 01:41 - 03:14, 10 अक्तूबर
चर- 03:14 - 04:48, 10 अक्तूबर
रोग - 04:48 - 06:21, 10 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 09 अक्तूबर 2026
|तिथि
|चतुर्दशी
|21:38 तक
|नक्षत्र
|उत्तर फाल्गुनी
|21:17 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|09:54 तक
|द्वितीय करण
|सकुना
|21:38 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शुक्रवार
|योग
|ब्रह्मा
|23:14 तक
|सूर्योदय
|06:22
|सूर्यास्त
|17:54
|चंद्रमा
|कन्या राशि में
|राहुकाल
|10:41 − 12:08
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:45 − 12:31
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:31
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 9 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:22
सूर्यास्त का समय- 17:54
चन्द्रोदय- 04:49
चन्द्रास्त- 17:03
आज का अशुभ मुहूर्त - 9 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 07:48 − 09:15
राहुकाल: 10:41 − 12:08
यमगण्ड: 06:17 − 07:44
9 अक्तूबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर - 06:21 - 07:47
लाभ- 07:47 - 09:14
अमृत - 09:14 - 10:40
काल - 10:40 - 12:07
शुभ- 12:07 - 13:33
रोग - 13:33 - 15:00
उद्वेग -15:00 - 16:26
चर - 16:26 - 17:53
9 अक्तूबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 17:53 - 19:27
काल - 19:27 - 21:00
लाभ - 21:00 - 22:34
उद्वेग - 22:34 - 00:07, 10 अक्तूबर
शुभ- 00:07 - 01:41, 10 अक्तूबर
अमृत- 01:41 - 03:14, 10 अक्तूबर
चर- 03:14 - 04:48, 10 अक्तूबर
रोग - 04:48 - 06:21, 10 अक्तूबर
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