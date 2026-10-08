9 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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शुक्रवार, 9 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्मा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 09 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।