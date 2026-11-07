8 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी-अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 07 Nov 2026 04:56 PM IST
सार
8 November Ka Panchang: 8 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। फिर इसके बाद अमावस्या तिथि लगेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में है, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 08 November 2026 : रविवार, 08 नवंबर को चतुर्दशी फिर अमावस्या तिथि शुरू होगी। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और स्वाति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 08 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 08 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:42
सूर्यास्त का समय- 17:27
चन्द्रोदय- 05:36
चन्द्रास्त- 16:39
आज का अशुभ मुहूर्त - 08 नवंबर 2026
गुलिक काल: 14:45 − 16:06
राहुकाल:16:06 − 17:27
यमगण्ड: 12:04 − 13:25
08 नवंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग- 06:41 - 08:01
चर- 08:01 - 09:22
लाभ- 09:22 - 10:43
अमृत -10:43 - 12:03
काल -12:03 - 13:24
शुभ- 13:24 - 14:45
रोग -14:45 - 16:05
उद्वेग- 16:05 - 17:26
08 नवंबर 2026, रविवार रात का चौघड़िया
शुभ- 17:26 - 19:05
अमृत-19:05 - 20:45
चर - 20:45 - 22:24
रोग - 22:24 - 00:04, 9 नवंबर
काल - 00:04 - 01:43, 9 नवंबर
लाभ - 01:43 - 03:23, 9 नवंबर
उद्वेग- 03:23 - 05:02, 9 नवंबर
शुभ- 05:02 - 06:42, 9 नवंबर
2027 में मेष सहित इन राशि के लोगों पर होगी शनि की नजर, बिजनेस-नौकरी में लापरवाही पड़ेगी भारी
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आज का पंचांग- 08 नवंबर 2026
|तिथि
|चतुर्दशी
|11:30 तक
|नक्षत्र
|स्वाति
|31:17 तक
|प्रथम करण
|सकुना
|11:30 तक
|द्वितीय करण
|चतुष्पदा
|23:59 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|रविवार
|योग
|आयुष्मान
|27:02 तक
|सूर्योदय
|06:42
|सूर्यास्त
|17:27
|चंद्रमा
|तुला राशि में
|राहुकाल
|16:06 − 17:27
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43 − 12:26
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 08 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:42
सूर्यास्त का समय- 17:27
चन्द्रोदय- 05:36
चन्द्रास्त- 16:39
आज का अशुभ मुहूर्त - 08 नवंबर 2026
गुलिक काल: 14:45 − 16:06
राहुकाल:16:06 − 17:27
यमगण्ड: 12:04 − 13:25
08 नवंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग- 06:41 - 08:01
चर- 08:01 - 09:22
लाभ- 09:22 - 10:43
अमृत -10:43 - 12:03
काल -12:03 - 13:24
शुभ- 13:24 - 14:45
रोग -14:45 - 16:05
उद्वेग- 16:05 - 17:26
08 नवंबर 2026, रविवार रात का चौघड़िया
शुभ- 17:26 - 19:05
अमृत-19:05 - 20:45
चर - 20:45 - 22:24
रोग - 22:24 - 00:04, 9 नवंबर
काल - 00:04 - 01:43, 9 नवंबर
लाभ - 01:43 - 03:23, 9 नवंबर
उद्वेग- 03:23 - 05:02, 9 नवंबर
शुभ- 05:02 - 06:42, 9 नवंबर
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