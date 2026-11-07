8 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी-अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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रविवार, 08 नवंबर को चतुर्दशी फिर अमावस्या तिथि शुरू होगी। इस तिथि पर स्वातिनक्षत्र और स्वाति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 08 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।