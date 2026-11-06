07 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

शनिवार, 07 नवंबर को त्रयोदशी तिथि है, फिर इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। है। इस तिथि पर चित्रानक्षत्र और प्रीति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 07 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।