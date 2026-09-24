25 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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25 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और शुला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 25 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।