25 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 24 Sep 2026 07:00 PM IST
सार
25 September Ka Panchang: 25 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 25 September: 25 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और शुला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 25 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:33
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 25 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:08
चन्द्रोदय- 17:19
चन्द्रास्त- 04:34
आज का अशुभ मुहूर्त - 25 सितंबर 2026
गुलिक काल: 07:40 − 09:10
राहुकाल: 10:39 − 12:09
यमगण्ड: 15:08 − 16:37
25 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर - 06:10 - 07:39
लाभ- 07:39 - 09:09
अमृत -09:09 - 10:38
काल -10:38 - 12:08
शुभ- 12:08 - 13:37
रोग - 13:37 - 15:07
उद्वेग - 15:07 - 16:36
चर -16:36 - 18:06
25 सितंबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 18:06 - 19:36
काल - 19:36 - 21:07
लाभ - 21:07 - 22:38
उद्वेग - 22:38 - 00:08, 26 सितंबर
शुभ- 00:08 - 01:39, 26 सितंबर
अमृत - 01:39 - 03:09, 26 सितंबर
चर- 03:09 - 04:40, 26 सितंबर
रोग - 04:40 - 06:10, 26 सितंबर
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आज का पंचांग- 25 सितंबर 2026
|तिथि
|चतुर्दशी
|23:02 तक
|नक्षत्र
|शतभिषा
|11:10 तक
|प्रथम करण
|गारा
|11:14 तक
|द्वितीय करण
|वणिजा
|23:02 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शुक्रवार
|योग
|शुला
|14:43 तक
|सूर्योदय
|06:11
|सूर्यास्त
|18:07
|चंद्रमा
|कुंभ राशि में
|राहुकाल
|10:39 − 12:09
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:45 − 12:33
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:33
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 25 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:08
चन्द्रोदय- 17:19
चन्द्रास्त- 04:34
आज का अशुभ मुहूर्त - 25 सितंबर 2026
गुलिक काल: 07:40 − 09:10
राहुकाल: 10:39 − 12:09
यमगण्ड: 15:08 − 16:37
25 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर - 06:10 - 07:39
लाभ- 07:39 - 09:09
अमृत -09:09 - 10:38
काल -10:38 - 12:08
शुभ- 12:08 - 13:37
रोग - 13:37 - 15:07
उद्वेग - 15:07 - 16:36
चर -16:36 - 18:06
25 सितंबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 18:06 - 19:36
काल - 19:36 - 21:07
लाभ - 21:07 - 22:38
उद्वेग - 22:38 - 00:08, 26 सितंबर
शुभ- 00:08 - 01:39, 26 सितंबर
अमृत - 01:39 - 03:09, 26 सितंबर
चर- 03:09 - 04:40, 26 सितंबर
रोग - 04:40 - 06:10, 26 सितंबर
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