20 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 19 Oct 2026 06:54 PM IST
सार
20 October Ka Panchang: 20 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। इस दिन देशभर में विजय दशमी का त्योहार मनाया जाएगा।
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विस्तार
Panchang 20 October : मंगलवार, 20 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और शुला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 20 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:28
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 20 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:28
सूर्यास्त का समय- 17:42
चन्द्रोदय-14:18
चन्द्रास्त- 00:28
आज का अशुभ मुहूर्त - 20 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 12:05 − 13:30
राहुकाल: 14:54 − 16:18
यमगण्ड: 09:17 − 10:41
20 अक्तूबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:27 - 07:52
उद्वेग -07:52 - 09:16
चर - 09:16 - 10:40
लाभ- 10:40 - 12:04
अमृत - 12:04 - 13:29
काल - 13:29 - 14:53
शुभ- 14:53 - 16:17
रोग -16:17 - 17:41
20 अक्तूबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल- 17:41 - 19:17
लाभ - 19:17 - 20:53
उद्वेग - 20:53 - 22:29
शुभ- 22:29 - 00:05, 21 अक्तूबर
अमृत- 00:05 - 01:41, 21 अक्तूबर
चर - 01:41 - 03:16, 21 अक्तूबर
रोग - 03:16 - 04:52, 21 अक्तूबर
काल- 04:52 - 06:28, 21 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 20 अक्तूबर 2026
|तिथि
|नवमी
|12:47 तक
|नक्षत्र
|श्रावण
|17:49 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|12:47 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|25:33 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|मंगलवार
|योग
|शुला
|24:43 तक
|सूर्योदय
|06:28
|सूर्यास्त
|17:42
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|14:54 − 16:18
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43 − 12:28
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:28
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 20 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:28
सूर्यास्त का समय- 17:42
चन्द्रोदय-14:18
चन्द्रास्त- 00:28
आज का अशुभ मुहूर्त - 20 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 12:05 − 13:30
राहुकाल: 14:54 − 16:18
यमगण्ड: 09:17 − 10:41
20 अक्तूबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:27 - 07:52
उद्वेग -07:52 - 09:16
चर - 09:16 - 10:40
लाभ- 10:40 - 12:04
अमृत - 12:04 - 13:29
काल - 13:29 - 14:53
शुभ- 14:53 - 16:17
रोग -16:17 - 17:41
20 अक्तूबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल- 17:41 - 19:17
लाभ - 19:17 - 20:53
उद्वेग - 20:53 - 22:29
शुभ- 22:29 - 00:05, 21 अक्तूबर
अमृत- 00:05 - 01:41, 21 अक्तूबर
चर - 01:41 - 03:16, 21 अक्तूबर
रोग - 03:16 - 04:52, 21 अक्तूबर
काल- 04:52 - 06:28, 21 अक्तूबर
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