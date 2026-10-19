20 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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मंगलवार, 20 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और शुला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 20 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।