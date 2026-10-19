राशिफल 20 अक्तूबर: मेष, कर्क और मकर राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, धन और नौकरी में मिल सकते हैं शुभ संकेत

20 अक्तूबर 2026 का राशिफल: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि समेत सभी राशियों के लिए कई नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का प्रभाव व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों को नौकरी और व्यापार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ को धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 20 अक्तूबर को आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, तो पढ़ें आज का दैनिक राशिफल और जानें अपना दिन कैसा रहने वाला है।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मेष राशि
आज आपकी जिंदगी में खुशियों की ऐसी दस्तक हो सकती है, जो पूरे दिन का मिजाज बदल देगी! कोई अच्छी खबर लंबे समय से चली आ रही चिंता को दूर कर सकती है और चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। संतान की पढ़ाई या करियर को लेकर परेशान हैं, तो आज बातचीत से कोई नया रास्ता निकल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की गूंज वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सकती है और आपकी तारीफ भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, सफलता के बीच अहंकार को जगह न दें, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है। सेहत के मामले में भी लापरवाही न करें। आज विनम्रता, समझदारी और शांत स्वभाव आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल सकते हैं।
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आज का राशिफल
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वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए सुकून, स्वाद और खुशखबरी का खूबसूरत संगम बन सकता है! मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा और अपनों के साथ बिताए पल दिल को खुशी देंगे। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए कोई नया अवसर उम्मीद की किरण बनकर सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में आपकी ईमानदारी और धैर्य आपको सही दिशा दिखाएंगे। हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों में आकर आंख मूंदकर भरोसा न करें। ससुराल पक्ष से किसी मुद्दे पर हल्की कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपका संयम रिश्तों में खटास नहीं आने देगा। दिन के अंत में परिवार और प्रियजनों का साथ आपको वह सुकून देगा, जिसकी आपको तलाश थी।
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मिथुन राशि
आज पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग की पूरी बत्ती जलाकर रखें! जल्दबाजी में किया गया निवेश या वित्तीय निर्णय बाद में परेशानी दे सकता है। यात्रा या किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े, तो यह सफर आपके लिए किसी काम की जानकारी या नए अवसर का रास्ता खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। इस बीच अतीत की कोई गलती या पुराना फैसला याद आ सकता है, लेकिन उसे लेकर परेशान होने के बजाय उससे मिली सीख को अपनी ताकत बनाएं। साझेदारी में कारोबार करने वालों को खास सतर्कता रखनी होगी। आज समझदारी से उठाया गया एक कदम भविष्य में बड़ा फायदा दिला सकता है।
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कर्क राशि
आज रिश्तों में प्यार की मिठास घुल सकती है और परिवार में खुशियों का नया अध्याय शुरू हो सकता है! जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा। यदि उन्हें कोई नया अवसर मिलता है, तो उसकी खुशी पूरे परिवार के चेहरे पर दिखाई दे सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर लंबे समय से चली आ रही बाधाएं भी दूर होने की उम्मीद है। यानी जिन बातों को लेकर घर में चिंता बनी हुई थी, वहां अब राहत की किरण नजर आ सकती है। हालांकि, हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। आज अपनी पसंद, आराम और इच्छाओं पर खर्च करने का मन भी खूब करेगा। बजट का ध्यान रखते हुए अपनी खुशियों के लिए कुछ करना आपको भीतर से संतुष्टि दे सकता है।