सूर्य गोचर 2026: 16 नवंबर को सूर्य बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को मिल सकता है धनलाभ, करियर में तरक्की के योग

1 of 5 Surya Gochar 2026 - फोटो : AI







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ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। इन्हें आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ सकता है। साल 2026 में 16 नवंबर को सूर्य देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने, नई जिम्मेदारियां पाने और आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। खासतौर पर सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर महत्वपूर्ण रह सकता है। आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।

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2 of 5 Surya Gochar 2025 - फोटो : adobe stock

16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को सूर्य देव शाम 7 बजकर 39 मिनट पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। इस अवधि में कुछ लोगों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातक अपनी पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए मेहनत, धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा।

3 of 5 आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना फायदेमंद रहेगा। - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। ऐसे में सूर्य का राशि परिवर्तन इस राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता और कार्यक्षमता साबित करने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने या किसी नई जिम्मेदारी की पेशकश होने की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या करियर में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, वे अपने प्रयासों को गति दे सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्क बनाने और व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना फायदेमंद रहेगा।

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4 of 5 आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। - फोटो : अमर उजाला

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है और वे अपने काम से जुड़े फैसले अधिक स्पष्टता के साथ ले सकते हैं। नौकरी में तरक्की की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने का अवसर भी मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर विचार करने और कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने का समय हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

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5 of 5 जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, वे उपलब्ध विकल्पों का सावधानी से आकलन कर सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला