आज का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 12 October: 12 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर स्वाती नक्षत्र और विष्कुम्भ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। आइए जानते हैं 12 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

आज का पंचांग- 12 अक्तूबर 2026

तिथि द्वितीया 22:13 तक नक्षत्र स्वाती 23:51 तक प्रथम करण विष्कुम्भ 20:31 तक द्वितीय करण बालव 09:48 तक पक्ष शुक्ल वार सोमवार योग विष्कुम्भ 20:31 तक सूर्योदय 06:20 सूर्यास्त 17:54 चंद्रमा तुला राशि में राहुकाल 07:47-09:14 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास आश्विन शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:44-12:30

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11:44-12:30सूर्योदय का समय- 06:20सूर्यास्त का समय- 17:54चन्द्रोदय- 06:47चन्द्रास्त- 18:05गुलिक काल: 13:34-15:00राहुकाल:07:47-09:14यमगण्ड:10:40-12:07उद्वेग -06:22 - 07:48चर - 07:48 - 09:14लाभ- 09:14 - 10:40अमृत - 10:40 - 12:06काल - 12:06 - 13:32शुभ- 13:32 - 14:59रोग - 14:59 - 16:25उद्वेग -16:25 - 17:51अमृत - सुबह 6:20 से 7:46 बजे तककाल - सुबह 7:46 से 9:13 बजे तकशुभ - सुबह 9:13 से 10:40 बजे तकरोग - सुबह 10:40 से दोपहर 12:07 बजे तकउद्वेग - दोपहर 12:07 से 1:34 बजे तकचल - दोपहर 1:34 से 3:01 बजे तकलाभ - दोपहर 3:01 से शाम 4:28 बजे तकअमृत - शाम 4:28 से 5:54 बजे तकचल - शाम 5:54 से 7:28 बजे तकरोग- शाम 7:28 से रात 9:01 बजे तककाल - रात 9:01 से 10:34 बजे तकलाभ - रात 10:34 से 12:07 बजे तकउद्वेग - रात 12:07 से 1:41 बजे तकशुभ - रात 1:41 से 3:14 बजे तकअमृत - रात 3:14 से सुबह 4:47 बजे तकचल - सुबह 4:47 से 6:20 बजे तक।