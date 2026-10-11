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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 12 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

आज का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Mon, 12 Oct 2026 01:22 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:22 AM IST
सार

12 October Ka Panchang: 12 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। 
 

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Aaj Ka Panchang 12 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 12 October: 12 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर स्वाती नक्षत्र और विष्कुम्भ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। आइए जानते हैं 12 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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आज का पंचांग- 12 अक्तूबर 2026

तिथि द्वितीया  22:13 तक
नक्षत्र स्वाती  23:51 तक
प्रथम करण विष्कुम्भ   20:31 तक
द्वितीय करण  बालव   09:48  तक
पक्ष शुक्ल  
वार सोमवार  
योग विष्कुम्भ   20:31 तक
सूर्योदय 06:20  
सूर्यास्त 17:54  
चंद्रमा तुला राशि में  
राहुकाल 07:47-09:14  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास आश्विन  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:44-12:30

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44-12:30

नवरात्रि के नौ दिन इन चार राशि वालों का भाग्य रहेगा मजबूत, दशहरे तक नौकरी-बिजनेस में होगा लाभ

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चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 12 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:20
सूर्यास्त का समय- 17:54
चन्द्रोदय- 06:47
चन्द्रास्त- 18:05

शनि नक्षत्र परिवर्तन से इन 3 राशि वालों को होगा लाभ, 2027 तक चमकी रहेगी किस्मत

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आज का अशुभ मुहूर्त - 12 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 13:34-15:00
राहुकाल:07:47-09:14
यमगण्ड:10:40-12:07

12 अक्तूबर 2026, चौघड़िया
उद्वेग -06:22 - 07:48
चर - 07:48 - 09:14
लाभ- 09:14 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:06
काल - 12:06 - 13:32
शुभ- 13:32 - 14:59
रोग - 14:59 - 16:25
उद्वेग -16:25 - 17:51

आने वाले 20 दिनों तक इन राशि वालों का रहेगा अच्छा समय, कई मामलों में होगा अचानक धन लाभ


दिन का चौघड़िया
अमृत - सुबह 6:20 से 7:46 बजे तक
काल - सुबह 7:46 से 9:13 बजे तक
शुभ - सुबह 9:13 से 10:40 बजे तक
रोग - सुबह 10:40 से दोपहर 12:07 बजे तक
उद्वेग - दोपहर 12:07 से 1:34 बजे तक
चल - दोपहर 1:34 से 3:01 बजे तक
लाभ - दोपहर 3:01 से शाम 4:28 बजे तक
अमृत - शाम 4:28 से 5:54 बजे तक

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रात का चौघड़िया
चल - शाम 5:54 से 7:28 बजे तक
रोग- शाम 7:28 से रात 9:01 बजे तक
काल - रात 9:01 से 10:34 बजे तक
लाभ - रात 10:34 से 12:07 बजे तक
उद्वेग - रात 12:07 से 1:41 बजे तक
शुभ - रात 1:41 से 3:14 बजे तक
अमृत - रात 3:14 से सुबह 4:47 बजे तक
चल - सुबह 4:47 से 6:20 बजे तक।

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