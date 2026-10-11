आज का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
12 October Ka Panchang: 12 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं।
विस्तार
Panchang 12 October: 12 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर स्वाती नक्षत्र और विष्कुम्भ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। आइए जानते हैं 12 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 12 अक्तूबर 2026
|तिथि
|द्वितीया
|22:13 तक
|नक्षत्र
|स्वाती
|23:51 तक
|प्रथम करण
|विष्कुम्भ
|20:31 तक
|द्वितीय करण
|बालव
|09:48 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|सोमवार
|योग
|विष्कुम्भ
|20:31 तक
|सूर्योदय
|06:20
|सूर्यास्त
|17:54
|चंद्रमा
|तुला राशि में
|राहुकाल
|07:47-09:14
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:44-12:30
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44-12:30
नवरात्रि के नौ दिन इन चार राशि वालों का भाग्य रहेगा मजबूत, दशहरे तक नौकरी-बिजनेस में होगा लाभ
सूर्योदय का समय- 06:20
सूर्यास्त का समय- 17:54
चन्द्रोदय- 06:47
चन्द्रास्त- 18:05
शनि नक्षत्र परिवर्तन से इन 3 राशि वालों को होगा लाभ, 2027 तक चमकी रहेगी किस्मत
गुलिक काल: 13:34-15:00
राहुकाल:07:47-09:14
यमगण्ड:10:40-12:07
12 अक्तूबर 2026, चौघड़िया
उद्वेग -06:22 - 07:48
चर - 07:48 - 09:14
लाभ- 09:14 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:06
काल - 12:06 - 13:32
शुभ- 13:32 - 14:59
रोग - 14:59 - 16:25
उद्वेग -16:25 - 17:51
आने वाले 20 दिनों तक इन राशि वालों का रहेगा अच्छा समय, कई मामलों में होगा अचानक धन लाभ
दिन का चौघड़िया
अमृत - सुबह 6:20 से 7:46 बजे तक
काल - सुबह 7:46 से 9:13 बजे तक
शुभ - सुबह 9:13 से 10:40 बजे तक
रोग - सुबह 10:40 से दोपहर 12:07 बजे तक
उद्वेग - दोपहर 12:07 से 1:34 बजे तक
चल - दोपहर 1:34 से 3:01 बजे तक
लाभ - दोपहर 3:01 से शाम 4:28 बजे तक
अमृत - शाम 4:28 से 5:54 बजे तक
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रात का चौघड़िया
चल - शाम 5:54 से 7:28 बजे तक
रोग- शाम 7:28 से रात 9:01 बजे तक
काल - रात 9:01 से 10:34 बजे तक
लाभ - रात 10:34 से 12:07 बजे तक
उद्वेग - रात 12:07 से 1:41 बजे तक
शुभ - रात 1:41 से 3:14 बजे तक
अमृत - रात 3:14 से सुबह 4:47 बजे तक
चल - सुबह 4:47 से 6:20 बजे तक।