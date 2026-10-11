राशिफल 12 अक्तूबर: तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को मिल सकती है बड़ी सफलता, अटके काम पूरे होने के योग

1 of 13 12 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 12 October 2026: 12 अक्तूबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या आज करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, कारोबार में लाभ होगा या आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी? ग्रह-नक्षत्रों की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग हो सकता है। कुछ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो कुछ को पारिवारिक मामलों और पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि समेत सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। यहां पढ़ें दैनिक राशिफल और जानें करियर, कारोबार, धन, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए समृद्धि, उत्साह और नई उम्मीदें लेकर आया है। जिम्मेदारियां कुछ बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। किसी नए काम की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है और आगे चलकर यही कदम लाभ का कारण बन सकता है। घर में मेहमानों के आने से रौनक बनी रहेगी। लंबे समय से दिल में संजोई कोई इच्छा पूरी होने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के साथ उपलब्धि मिलने का दिन है। नौकरीपेशा लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना होगा। छोटी सी लापरवाही भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए काम में पूरी सजगता रखें।

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वृषभ राशि

आज आपकी मेहनत को पहचान और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। समाज में आपके अच्छे कार्यों की चर्चा होगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अनुभव और समझदारी के कारण आप कई कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। छोटी यात्रा का योग बन सकता है और यह सफर केवल घूमने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी लाभदायक अवसर का रास्ता भी खोल सकता है। किसी की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। आपकी प्रतिभा और रचनात्मक सोच आज लोगों को प्रभावित करेगी और आपको एक अलग पहचान दिला सकती है।

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मिथुन राशि

आज आपको अपनी आय और खर्च के बीच बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है। आर्थिक मामलों को व्यवस्थित रखेंगे तो मन भी शांत रहेगा और परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बनी रहेंगी। यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। कार्यक्षेत्र में कोई उलझन आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर रास्ता निकालें। आज उठाया गया कोई नया कदम भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। पुरानी गलतियों से मिली सीख इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

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