आज का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

11:53-12:41सूर्योदय का समय- 06:05सूर्यास्त का समय- 18:30चन्द्रोदय- 04:56चन्द्रास्त- 17:57गुलिक काल-07:38-09:11राहुकाल: 10:44-12:17यमगण्ड:15:23-16:57चर - सुबह 6:04 से 7:37 बजे तकलाभ -सुबह 7:37 से 9:10 बजे तकअमृत - सुबह 9:10 से 10:44 बजे तककाल - सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 बजे तकशुभ - दोपहर 12:17 से 1:51 बजे तकरोग - दोपहर 1:51 से 3:24 बजे तकउद्वेग - दोपहर 3:24 से 4:57 बजे तकचर - शाम 4:57 से 6:31 बजे तकरोग - शाम 6:31 से 7:57 बजे तककाल - शाम 7:57 से रात 9:24 बजे तकलाभ - रात 9:24 से 10:51 बजे तकउद्वेग- रात 10:51 से 12:17 बजे तकशुभ - रात 12:17 से 1:44 बजे तकअमृत - रात 1:44 से 3:11 बजे तकचर -रात 3:11 से 4:37 बजे तकरोग - सुबह 4:37 से 6:04 बजे तक