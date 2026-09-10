आज का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
11 September Ka Panchang: 11 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं।
विस्तार
Panchang 11 September: 11 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और साध्य योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 11 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 11 सितंबर 2026
|तिथि
|अमावस्या
|08:56 तक
|नक्षत्र
|पूर्वाफाल्गुनी
|13:15 तक
|प्रथम करण
|नाग
|08:56 तक
|द्वितीय करण
|किस्तुघ्न
|20:17 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शुक्रवार
|योग
|साध्य
|17:01तक
|सूर्योदय
|06:05
|सूर्यास्त
|18:30
|चंद्रमा
|सिंह राशि में
|राहुकाल
|10:44-12:17
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:53-12:41
11:53-12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 11 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:05
सूर्यास्त का समय- 18:30
चन्द्रोदय- 04:56
चन्द्रास्त- 17:57
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गुलिक काल-07:38-09:11
राहुकाल: 10:44-12:17
यमगण्ड:15:23-16:57
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चर - सुबह 6:04 से 7:37 बजे तक
लाभ -सुबह 7:37 से 9:10 बजे तक
अमृत - सुबह 9:10 से 10:44 बजे तक
काल - सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 बजे तक
शुभ - दोपहर 12:17 से 1:51 बजे तक
रोग - दोपहर 1:51 से 3:24 बजे तक
उद्वेग - दोपहर 3:24 से 4:57 बजे तक
चर - शाम 4:57 से 6:31 बजे तक
17 सितंबर से सूर्य बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को धन और करियर में उठानी पड़ सकती है परेशानीरात का चौघड़िया
रोग - शाम 6:31 से 7:57 बजे तक
काल - शाम 7:57 से रात 9:24 बजे तक
लाभ - रात 9:24 से 10:51 बजे तक
उद्वेग- रात 10:51 से 12:17 बजे तक
शुभ - रात 12:17 से 1:44 बजे तक
अमृत - रात 1:44 से 3:11 बजे तक
चर -रात 3:11 से 4:37 बजे तक
रोग - सुबह 4:37 से 6:04 बजे तक