आज का राशिफल 11 सितंबर: इन 5 राशि के लोग आज करेंगे तरक्की, विवाह के भी आएंगे प्रस्ताव

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है और आपको किसी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। प्रेम और संतान से जुड़ी खुशियां आपका मन प्रसन्न रखेंगी। व्यापार के लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा। निवेश में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को धन लाभ मिलता दिख रहा है। व्यापार और कामकाज के लिहाज से दिन काफी सकारात्मक रहेगा। इसके अलावा छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से भी हो सकती है।

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मिथुन राशि

आज मन में अनावश्यक चिंताएं जगह बना सकती हैं। पुरानी बातों का भार दिल पर रहेगा। इसलिए बेवजह की बातों को लेकर परेशान होने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पुराने स्रोतों से भी धन आता रहेगा।

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कर्क राशि

दिन सामान्य आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम और संतान का साथ मिलने से मन को सुकून और खुशी मिलेगी।

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