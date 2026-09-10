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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल 11 सितंबर: इन 5 राशि के लोग आज करेंगे तरक्की, विवाह के भी आएंगे प्रस्ताव

Fri, 11 Sep 2026 05:36 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 11 Sep 2026 05:36 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 11 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है और आपको किसी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। प्रेम और संतान से जुड़ी खुशियां आपका मन प्रसन्न रखेंगी। व्यापार के लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा। निवेश में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को धन लाभ मिलता दिख रहा है। व्यापार और कामकाज के लिहाज से दिन काफी सकारात्मक रहेगा। इसके अलावा छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से भी हो सकती है।

Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज मन में अनावश्यक चिंताएं जगह बना सकती हैं। पुरानी बातों का भार दिल पर रहेगा। इसलिए बेवजह की बातों को लेकर परेशान होने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पुराने स्रोतों से भी धन आता रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
दिन सामान्य आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम और संतान का साथ मिलने से मन को सुकून और खुशी मिलेगी।

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Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
यदि आप विवाहित हैं तो जीवनसाथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। आपसे मिलने कोई आ सकता है। प्रेम और संतान से भी सुखद सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है।

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