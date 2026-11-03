4 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 04 November 2026: बुधवार, 04 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 04 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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