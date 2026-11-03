4 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
4 November Ka Panchang: 04 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में है, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं।
विस्तार
Panchang 04 November 2026: बुधवार, 04 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 04 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 04 नवंबर 2026
|तिथि
|दशमी
|11:03 तक
|नक्षत्र
|पूर्वाफाल्गुनी
|3:29 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|11:03 तक
|द्वितीय करण
|बव
|10:46 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|बुधवार
|योग
|ब्रह्म
|8:00 तक
|सूर्योदय
|06:36
|सूर्यास्त
|17:33
|चंद्रमा
|सिंह राशि में
|राहुकाल
|12:04 –1:26
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं हैं।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं हैं।
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 04 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:36
सूर्यास्त का समय- 17:33
चन्द्रोदय- 00:45
चन्द्रास्त- 14:02
आज का अशुभ मुहूर्त - 04 नवंबर 2026
गुलिक काल: 10:42 –12:04
राहुकाल: 12:04 –1:26
यमगण्ड: 7:58 –9:20
4 नवंबर 2026, बुधवार का चौघड़िया मुहूर्त
दिन का चौघड़िया
- लाभ: सुबह 6 बजकर 30 मिनट से 7 बजकर 53 मिनट तक
- अमृत: सुबह 7 बजकर 53 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक
- काल: सुबह 9 बजकर 15 मिनट से 10 बजकर 38 मिनट तक
- शुभ: सुबह 10 बजकर 38 मिनट से दोपहर 12 बजकर 1 मिनट तक
- रोग: दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से 1 बजकर 23 मिनट तक
- उद्वेग: दोपहर 1 बजकर 23 मिनट से 2 बजकर 46 मिनट तक
- चर: दोपहर 2 बजकर 46 मिनट से शाम 4 बजकर 8 मिनट तक
- लाभ: शाम 4 बजकर 8 मिनट से 5 बजकर 31 मिनट तक
रात का चौघड़िया
- उद्वेग: शाम 5 बजकर 31 मिनट से 7 बजकर 9 मिनट तक
- शुभ: शाम 7 बजकर 9 मिनट से रात 8 बजकर 46 मिनट तक
- अमृत: रात 8 बजकर 46 मिनट से 10 बजकर 24 मिनट तक
- चर: रात 10 बजकर 24 मिनट से 12 बजकर 1 मिनट तक
- रोग: रात 12 बजकर 1 मिनट से 1 बजकर 38 मिनट तक (5 नवंबर)
- काल: रात 1 बजकर 38 मिनट से 3 बजकर 16 मिनट तक
- लाभ: रात 3 बजकर 16 मिनट से 4 बजकर 53 मिनट तक
- उद्वेग: सुबह 4 बजकर 53 मिनट से 6 बजकर 31 मिनट तक
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