आज का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
2 November Ka Panchang: 2 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं।
विस्तार
Panchang 02 November 2026: सोमवार, 02 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और शुभ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव होते हैं। आइए जानते हैं 02 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 02 नवंबर 2026
|तिथि
|अष्टमी
|1:10 तक
|नक्षत्र
|आश्लेषा
|3:46 तक
|प्रथम करण
|कौलव
|1:10 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|12:29तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|सोमवार
|योग
|शुभ
|12:06 तक
|सूर्योदय
|06:34
|सूर्यास्त
|17:34
|चंद्रमा
|सिंह राशि में
|राहुकाल
|7:57 –9:19
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42–12:26
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42–12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 02 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:34
सूर्यास्त का समय- 17:34
चन्द्रोदय- 23:35
चन्द्रास्त- 1:27
आज का अशुभ मुहूर्त - 02 नवंबर 2026
गुलिक काल: 1:27 –2:49
राहुकाल: 7:57 –9:19
यमगण्ड: 10:42 –12:04
दिन का चौघड़िया
- अमृत -सुबह 6:-31 से 7:54 बजे
- काल -सुबह 7:54 से 9:17 बजे
- शुभ-सुबह 9:17 से 10:40 बजे
- रोग-सुबह 10:40 से दोपहर 12:03 बजे
- उद्वेग-दोपहर 12:03 से 1:26 बजे
- चर-दोपहर 1:26 से 2:49 बजे
- लाभ-दोपहर 2:49 से शाम 4:10 बजे
- अमृत-शाम 4:10 से 5:31 बजे
रात का चौघड़िया
- चर-शाम -5:31 से 7:09 बजे
- रोग-शाम 7:09 से- 8:47 बजे
- काल-रात 8:47 से 10:25 बजे
- लाभ-रात10:25 से 12:03 बजे
- उद्वेग-रात 12:03 से 1:41 बजे
- शुभ-रात 1:41 से 3:19 बजे
- अमृत-रात 3:19 से 4:57 बजे
- चर-सुबह 4:57 से 6:31 बजे
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