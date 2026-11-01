आज का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 02 November 2026: सोमवार, 02 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और शुभ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव होते हैं। आइए जानते हैं 02 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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