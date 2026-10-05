आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले नई योजना पर काम शुरू करें, पढ़ें 6 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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आज का दिन आपके लिए किसी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है। यदि आप लंबे समय से किसी नए काम, योजना या प्रोजेक्ट को लेकर विचार कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे को लेकर चल रही नाराजगी या गलतफहमी बातचीत के माध्यम से दूर होने की संभावना है। इससे रिश्ते में फिर से अपनापन महसूस होगा। दूर रहने वाले किसी खास व्यक्ति की याद आपको भावुक कर सकती है।कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात आपको पसंद न आए, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा उचित रहेगा। वाहन से संबंधित अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट में थोड़ी गुंजाइश बनाए रखें। परिवार के किसी सदस्य से मिलने का अवसर भी मिल सकता है। दिन के अंत में मन को सुकून देने वाला समय मिल सकता है।करियर: नई योजना पर काम शुरू करें।परिवार: पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।धन: वाहन पर खर्च संभव है।रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे।सेहत: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।