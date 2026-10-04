आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी, पढ़ें 5 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि को राशि चक्र की तीसरी राशि माना जाता है और इसका संबंध वायु तत्व से है। इस राशि के जातक जिज्ञासु और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और लोगों से बातचीत करना पसंद होता है। अपनी बात रखने में ये काफी कुशल होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं।

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