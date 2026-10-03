आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले कारोबार में जोखिम लेने से बचें, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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आज परिस्थितियां कैसी भी हों, धैर्य बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। कामकाज में जल्दबाजी करने या बिना सोचे बड़ा जोखिम उठाने से बचें। खासकर व्यापार से जुड़े लोगों को किसी नई योजना पर आगे बढ़ने से पहले उसके हर पहलू की अच्छी तरह समीक्षा करनी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर कई उलझे हुए मामले धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में पहले से चली आ रही कोई समस्या भी अब समाधान की ओर बढ़ सकती है। सरकारी योजना, सुविधा या किसी प्रशासनिक प्रक्रिया से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इसके लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी रखना जरूरी होगा।आर्थिक मामलों में संतुलित रवैया अपनाएं और अनावश्यक खर्चों से बचें। परिवार में माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। उनके साथ बातचीत करने से आपको भावनात्मक सुकून मिलेगा। घर के किसी पुराने विषय पर चर्चा भी हो सकती है, जिसे शांतिपूर्वक सुलझाना बेहतर रहेगा। आज आपके लिए धैर्य, स्पष्टता और सोच-समझकर निर्णय लेना सफलता की कुंजी बन सकता है।कारोबार में जोखिम लेने से बचेंपुरानी कार्यक्षेत्र की समस्या सुलझ सकती हैसरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकता हैमाता-पिता का साथ मन को शांति देगायहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।