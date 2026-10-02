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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 3 October 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले पुरानी गलतियों से सीख लें, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 03 Oct 2026 05:03 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 03 Oct 2026 05:03 AM IST
सार

आज आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी आकर्षक प्रस्ताव को देखकर तुरंत निर्णय लेने के बजाय उसके हर पहलू की जांच करें।

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aaj ka mithun rashifal 3 October 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope
आज आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी आकर्षक प्रस्ताव को देखकर तुरंत निर्णय लेने के बजाय उसके हर पहलू की जांच करें। जल्दबाजी में उठाया गया कदम भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। यात्रा के दौरान या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात में ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो आने वाले समय में आपके काम आएगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और अटके हुए काम को गति मिल सकती है।
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बीते समय की गलतियों पर विचार करना आज आपके लिए उपयोगी रहेगा। उनसे सीख लेकर आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। कारोबार में साझेदारी का प्रस्ताव सामने आ सकता है। ऐसे में केवल लाभ को देखकर फैसला न करें, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की कार्यशैली, अनुभव और विश्वसनीयता को भी परखें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचें और धन से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर ही कोई कदम उठाएं।
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मुख्य बिंदु:
करियर: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
धन: निवेश और लेन-देन में सावधानी रखें।
व्यापार: साझेदारी से पहले जांच जरूरी है।
यात्रा: महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
सलाह: पुरानी गलतियों से सीख लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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